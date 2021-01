«Не надо быть москвичом». Кинокритик назвал работу Балагова над The Last of Us показательным примером для режиссеров

Пример Кантемира Балагова, который будет снимать для НВО пилотную серию сериала по игре The Last of Us — показательный. Он дает понять, что для популярности и успешности не обязательно жить исключительно в Москве и Петербурге.

Об этом рассказал «360» Алексей Двоеглазов, кинокритик, исполнительный директор «Краснодарской школы кино». Он подчеркнул, что очень рад тому факту, что молодой режиссер Кантемир Балагов теперь будет снимать пилотные серии для самого крупного телеканала — НВО. Двоеглазов напомнил, что на нем выходила «Игра Престолов» и другие популярные фильмы и сериалы.

«Пример Балагова очень показательный — молодой режиссер, неважно, где сейчас живет и находится, индустрия изменилась. Нам очень отрадно, что не надо быть москвичом или жить в Петербурге — можно стать успешным режиссером, находясь и в других городах России, и быть независимым, не привязанным к чему-то», — подчеркнул он.

Двоеглазов отметил, что The Last of Us — любимая игра Балагова, который известен как заядлый геймер.

Изначально режиссером пилотного эпизода The Last of Us («Одни из нас») должен был стать Йохан Ренк, который работал над над мини-сериалом «Чернобыль». Однако он отказался участвовать в проекте из-за высокой загруженности на других съемках.

29-летний Кантемир Балагов известен благодаря картинам «Теснота» и «Дылда». Последний фильм завоевал приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, его выдвигали от России на «Оскар».