Не конкуренция, а партнерство: Виртуозова объяснила цель комплекса «Новый Иерусалим»

Музей «Новый Иерусалим» в Истре поставил перед собой задачу: встать на одну ступеньку с такими гигантами экспозиции, как Третьяковская галерея и Пушкинский музей. И комплекс делает большие успехи в этом направлении.

Но при этом подмосковный музей не планирует конкурировать с Третьяковкой или Эрмитажем. Комплекс идет к тому, чтобы такие крупные платформы создавали партнерство с «Новым Иерусалимом», сказала в интервью «360» вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Мы не ставим задачу конкурировать с такими музеями, как Пушкинский или Третьяковская галерея, но однозначно мы хотим — и у нас есть шансы — встать в ряд с лучшими музеями страны. Почему? Это очень большой комплекс, и [он] продолжает развиваться Наталья Виртуозова.

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За прошедший год в «Новом Иерусалиме» открыли выставки работ Кустодиева, Фалько, Фаберже, Айвазовского и Шишкина. Более того, комплекс продемонстрировал уникальную кладовую из запасников новоиерусалимского музея. Свет увидели в том числе вещи патриарха Никона, жившего в XVII веке.

По словам Виртуозовой, для властей региона и руководства «Нового Иерусалима» важно разрушить стереотип об отсутствии искусства в Подмосковье. Например, уникальную выставку Марка Шагала с момента открытия посмотрели уже 15 тысяч человек. Это не только местные жители, но и люди из других округов и Москвы, которые выбрали именно «Новый Иерусалим», а не известнейшие музеи столицы.

Важно не конкурировать, а важно, чтобы Пушкинский музей, Русский, Эрмитаж, Третьяковка и международные музеи… чтобы мы были равноправными партнерами и не только мы просили что-то Наталья Виртуозова.

Руководство комплекса создает условия посетителям с семьями — появился так называемый экспонариум, где родители могут оставить своих детей на время осмотра шедевров искусства. Более того, малыши даже могут научиться топить печь и узнать что-то новое, например, о раздельном сборе мусора.