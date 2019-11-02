Названы самые жуткие персонажи в истории кино

Самым страшным британские журналисты признали персонажа из детской книги и фильма ужасов «Бабадук». Одноименный монстр внушает страх своей таинственностью и мистичностью. Монотонные удары и пугающий голос держат зрителя в напряжении от начала и до конца.

Вторым в топ-20 стал лысый вурдалак из немого фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса». Бронза, по праву, досталась вампиру Номаку, из фильма 2002 года «Блэйд 2».

В рейтинг также попали монстры из фильмов «Гремлины» (1984), «Кинг Конга» (1933), «Лабиринта фавна» (2006), «Франкинштейна» (1931), «Дрожи земли» (1990) и даже Рэндалл из «Корпорации монстров» (2001).