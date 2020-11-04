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    04 ноября 2020, 05:28

    Названы самые провальные проекты Netflix

    Дарья Морозова

    Фильм «Ребекка» и сериал «Эмили в Париже» признали самыми неудачными проектами Netflix. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Названы самые провальные проекты Netflix

    По данным рейтинга, фильм назвали пустыми. Сериал получил негативны оценки, так как, по мнению зрителей, французы изображены в нем негативно.

    Также в антирейтинг вошли сериалы «Голливуд», «Космические войска», «Ненасытная», «Вдали», триллер «Что, если» и другие.

    Ранее актриса Варвара Шмыкова, которая сыграла героиню Люду в популярном российском сериале «Чики», в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала о своей алкогольной зависимости.

    Она уточнила, что ей не всегда просто справиться с популярностью и большими объемами работы. По этой причине временами она «убегала от реальности» с помощью спиртных напитков. Девушка отметила, что в настоящий момент посещает психотерапевта, чтобы обсуждать беспокоящие ее проблемы.

    Теперь Шмыкова начала понимать, что с алкоголем нужно быть осторожнее и перестала употреблять спиртное. Помимо прочего, психотерапевт помогает девушке справиться с паническими атаками, которые начали появляться из-за постоянной работы и критики со хейтеров в социальных сетях.