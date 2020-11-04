Названы самые провальные проекты Netflix

По данным рейтинга, фильм назвали пустыми. Сериал получил негативны оценки, так как, по мнению зрителей, французы изображены в нем негативно.

Также в антирейтинг вошли сериалы «Голливуд», «Космические войска», «Ненасытная», «Вдали», триллер «Что, если» и другие.

Ранее актриса Варвара Шмыкова, которая сыграла героиню Люду в популярном российском сериале «Чики», в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала о своей алкогольной зависимости.

Она уточнила, что ей не всегда просто справиться с популярностью и большими объемами работы. По этой причине временами она «убегала от реальности» с помощью спиртных напитков. Девушка отметила, что в настоящий момент посещает психотерапевта, чтобы обсуждать беспокоящие ее проблемы.

Теперь Шмыкова начала понимать, что с алкоголем нужно быть осторожнее и перестала употреблять спиртное. Помимо прочего, психотерапевт помогает девушке справиться с паническими атаками, которые начали появляться из-за постоянной работы и критики со хейтеров в социальных сетях.