Названы самые популярные исполнители российских подписчиков Spotify

В Spotify отметили, что фанаты корейского бойз-бенда BTS вывели своих любимчиков на первое место в рейтинге самых популярных исполнителей в Spotify. На втором месте расположился Моргенштерн.

За месяц работы сервиса в России самым популярным треком стал Cadillac в исполнении Моргенштерна и Элджея. Второе место заняла песня Blinding Lights певца The Weeknd. Это единственный иностранный трек в первой пятерке.

Самое большое количество российских пользователей Spotify живут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Чаще всего сервисом пользуются москвичи. При этом лидер месячного рейтинга среди исполнителей — бойз-бенд BTS — не пользуется популярностью.

Сегодняшний топ-пять самых популярных композиций среди российских пользователей Spotify выглядит следующим образом: на первом месте расположилась песня «Дежавю» Kizaru, Cadillac опустился на вторую строчку, а третье место досталось композиции Fendi хип-хоп-исполнителя Rakhim. Канадец The Weeknd с песней Blinding Lights находится на четвертой позиции. Замкнул пятерку Моргенштерн c композицией ICE.

Spotify официально запустили в России 15 июля 2020 года. Сервис давно планировал выйти на российский рынок, но каждый раз без объяснения причин переносил сроки запуска.