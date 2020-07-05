Названы самые популярные фильмы 90-х годов

Названы самые популярные киноленты 1990-х годов, которые пользователи 100 стран мира чаще всего ищут в поисковиках.

Соответствующее исследование провела американская телекоммуникационная компания Frontier Communications, она же и составила список фильмов, пишет газета «Коммерсант».

Самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп» (1992). Именно этой кинолентой чаще других интересовались в 22 странах мира. Вторая строчка у семейной комедии «Один дома» (1990). Этот фильм чаще всего ищут в 20 странах. «Парк Юрского периода» (1993) замыкает тройку лидеров.

В число наиболее популярных кинокартин последнего десятилетия прошлого века вошли также «Привидение» (1990), картиной с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях больше всего интересовались в 12 странах, и «Титаник», фильм чаще всего ищут в 11 государствах.

Также для просмотра многие выбирают картины «Люди в черном», «Король Лев», «Терминатор 2: Судный день», «Алладин» и «Армагеддон».