Культура 16 января 2023, 17:00 Названы самые ожидаемые премьеры 2023 года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Зрители с нетерпением ждут десятки зарубежных и российских премьер, которые запланированы на 2023 год, тем временем уже анонсированы их даты. Об этом сообщило «ФедералПресс».

В 2023 году выйдут новые фильмы про супергероев из киновселенной Marvel и DC. Так уже 17 февраля покажут «Человек-муравей и Оса: Квантомания», в котором впервые появится новый злодей — Канг Завоеватель. А 5 мая Marvel выпустит последнюю часть «Стражей Галактики». Самая веселая команда последний раз соберется полным составом, при этом ожидается смерть одного или нескольких главных героев. 28 июля стартует премьера «Марвелов», где главные герои произведут обмен телами.

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У более мрачных DC тоже запланирован выход трех фильмов. Это «Шазам! Ярость богов» 17 марта, «Флэш» 16 июня и особый рождественский подарок — «Аквамен и потерянное царство» 25 декабря.

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Еще одна ожидаемая премьера, вторая часть «Дюны», выйдет на экраны 3 ноября. В основу экранизации также легла первая книга Фрэнка Герберта. Также зрители увидят седьмую часть блокбастера «Миссия невыполнима» и четвертую — «Джона Уика». Богатый год на премьеры для Джейсона Момоа, он также появится в новом боевике «Форсаж 10», который выйдет на экраны 19 мая.

Звездный дуэт Райана Гослинга и Марго Робби в фильме «Барби» покажут в мире 21 июля.

Также ожидаются и российские премьеры. Например, на экраны выйдет первый снятый в космосе фильм «Вызов», его символично начнут показывать с 12 апреля. И зрители, наконец, дождутся второй части «Холопа», премьера которой состоится 21 декабря.