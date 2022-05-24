Названы самые любимые роли Калягина у россиян

Самой любимой ролью у народного артиста РСФСР Александра Калягина в кино зрители назвали персонаж бродяги Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» ТАСС.

Канал провел опрос, приуроченный к юбилею актера. Завтра, 25 мая, ему исполнится 85 лет.

«Абсолютным победителем голосования стал бродяга Бабс Баберлей из фильма режиссера Виктора Титова „Здравствуйте, я ваша тетя!“ по мотивам пьесы Брэндона Томаса „Тетка Чарлея“. Своим любимым персонажем его назвали 68% зрителей, участвовавших в опросе», — заявили в пресс-службе.

На втором месте у зрителей — интеллигент Петр Полуорлов из сатирической комедии «Старый Новый год», на третьем — гоголевский персонаж Павел Чичиков из экранизации «Мертвых душ».

Также респонденты отметили роли Калягина в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в Кировской области, поселке Малмыж. Он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, работал в Театре на Таганке, в Театре имени М. Н. Ермоловой, а также в «Современнике» и МХАТе.

Калягин снимается в кино с 1967 года, на его счету более 80 ролей. Также он успешный театральный режиссер, 30 лет назад основал свой театр Еt Сetera.