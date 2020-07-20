Названы русские сериалы, которые стали хитами в США

Одной из них стал Silver Spoon — зарубежная версия нашего сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Также в закупку вошла картина «Фарца». В ней рассказывается история советского времени: в 60-е годы четверо друзей промышляли спекуляцией, чтобы вернуть карточный долг.

Далее в рейтинге «Троцкий» с Константином Хабенским. Четвертым стал сериал «Метод», где тоже сыграл Хабенский. Продюсер картины — Александр Цекало. Также в список включены «Sпарта» и «Территория», информирует «Царьград».

Не только взрослые, но и дети полюбили картины нашего производства. Так, абсолютным хитом на протяжении нескольких лет является мультфильм «Маша и Медведь». Еще популярностью пользуется анимационный сериал «Смешарики».