Названы претенденты на награды Ассоциации телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков назвала претендентов на награды премии. Номинированы 16 проектов HBO и 10 проектов Netflix.

Сериал «Хранители» канала HBO и сериал «Невероятное» сервиса Netflix стали рекордсменами по числу номинаций. Уточняется, что в категорию «Сериал года» были отобраны пять сериалов. Среди них оказались «Лучше звоните Солу», «Миссис Америка», «Шиттс Крик», «Хранители» и «Невероятное», сообщил сайт NEWS.ru.

Лучшим драматическим сериалом могут стать «Лучше звоните Солу», «Корона», «Наследники», «Поза», «Хорошая борьба», а также «Эйфория». В категории «Лучший комедийный сериал» заявлены «Белая ворона», «В лучшем мире», «Все к лучшему», «Мертв для меня», «Чем мы заняты в тени» и «Шиттс Крик».

Ранее «360» сообщал, что документальный фильм «Эрмитаж. Сила искусства» от режиссера Микеле Мали стал победителем в известной итальянской кинопремии «Серебряная лента».