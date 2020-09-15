Названы претенденты на Букеровскую премию

Список номинантов открыла американка Дайан Кук с романом «Новая пустыня». Действие книги происходит в мире, пережившем экологическую катастрофу. Главная героиня ради спасения дочери отправляется с группой кочевников из грязного мегаполиса на поиски нетронутой земли.

Писательница из Зимбабве Цици Дангарембга представила свой роман «Это скорбное тело». Книга рассказывает о жизни девушки в столице страны Хараре. Героиня постоянно сталкивается с унижениями, но мечтает о счастливом будущем.

Еще одним кандидатом на получение премии стала американка Авни Доши с книгой «Жженый сахар». История о любви и предательстве в отношениях матери и дочери. Героиня ушла из богатой семьи для поиска духовного пути. Родила ребенка, которого таскала за собой по различным сектам. Сейчас она уже очень старая — и взрослая дочь должна за ней ухаживать.

На премию за роман «Король теней» претендует и уроженка Эфиопии Мааза Менгисте. Действие происходит в 1935 году, когда армия Муссолини подошла к границам страны. Героиня — сирота Хирут — горничная императора. После побега монарха она находит крестьянина, которого выдает за главу государства.

Шотландец Дуглас Стюарт представил роман «Шугги Бейн». История многодетной матери-одиночки в Глазго начала 80-х годов. Единственным утешением становится младший сын Шугги, которому самому нужна защита от внешнего мира.

Шестым претендентом на Букеровскую премию стал еще один американец — Брэндон Тэйлор — с книгой «Реальная жизнь». Главный герой — студент факультета биохимии, который пытается забыть о своем прошлом и оборвать все контакты. Но в один день его жизнь рушится и нерешенные проблемы настигают его.

Победителя жюри Букеровской премии назовет 17 ноября. В прошлом году премию получили сразу две писательницы: Маргарет Этвуд за продолжение романа «Рассказ служанки» под названием «Заветы» и Бернардин Эваристо за роман «Девушка, женщина и все остальное».