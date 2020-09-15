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    15 сентября 2020, 18:33

    Названы претенденты на Букеровскую премию

    Анатолий Минкин

    Стали известны авторы, которые вошли в шорт-лист Букеровской премии. На самую значимую награду англоязычной литературы претендуют шесть писателей из четырех стран. Об этом говорится на официальном сайте премии.
    Названы претенденты на Букеровскую премию

    Список номинантов открыла американка Дайан Кук с романом «Новая пустыня». Действие книги происходит в мире, пережившем экологическую катастрофу. Главная героиня ради спасения дочери отправляется с группой кочевников из грязного мегаполиса на поиски нетронутой земли.

    Писательница из Зимбабве Цици Дангарембга представила свой роман «Это скорбное тело». Книга рассказывает о жизни девушки в столице страны Хараре. Героиня постоянно сталкивается с унижениями, но мечтает о счастливом будущем.

    Еще одним кандидатом на получение премии стала американка Авни Доши с книгой «Жженый сахар». История о любви и предательстве в отношениях матери и дочери. Героиня ушла из богатой семьи для поиска духовного пути. Родила ребенка, которого таскала за собой по различным сектам. Сейчас она уже очень старая — и взрослая дочь должна за ней ухаживать.

    На премию за роман «Король теней» претендует и уроженка Эфиопии Мааза Менгисте. Действие происходит в 1935 году, когда армия Муссолини подошла к границам страны. Героиня — сирота Хирут — горничная императора. После побега монарха она находит крестьянина, которого выдает за главу государства.

    Шотландец Дуглас Стюарт представил роман «Шугги Бейн». История многодетной матери-одиночки в Глазго начала 80-х годов. Единственным утешением становится младший сын Шугги, которому самому нужна защита от внешнего мира.

    Шестым претендентом на Букеровскую премию стал еще один американец — Брэндон Тэйлор — с книгой «Реальная жизнь». Главный герой — студент факультета биохимии, который пытается забыть о своем прошлом и оборвать все контакты. Но в один день его жизнь рушится и нерешенные проблемы настигают его.

    Победителя жюри Букеровской премии назовет 17 ноября. В прошлом году премию получили сразу две писательницы: Маргарет Этвуд за продолжение романа «Рассказ служанки» под названием «Заветы» и Бернардин Эваристо за роман «Девушка, женщина и все остальное».

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