Названы предположительные даты культурного форума в Петербурге

Подготовка к мероприятию идет и никогда не останавливалась.

«Но мне кажется, что сейчас говорить о нем еще несколько преждевременно. Мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса», — сказала Ярилова

Она надеется, что форум в 2021 году все же состоится. Однако формат события пока не определен, это прояснится позднее.

«Пока только господу Богу известно, как будет развиваться ситуация дальше», — добавила Ярилова.

По ее словам, в Петербурге никогда не оставляют без внимания Петербургский культурный форум.

В 2020 году культурный форум отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Он должен был пройти с 12 по 14 ноября. Проведение форума онлайн в Минкультуры посчитали неэффективным.