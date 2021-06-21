Названы популярные на Западе русские художники

Эти картины висят в зарубежных галереях и не перестают восхищать иностранцев. ИА Nation News рассказало, каких русских художников больше всего любят на Западе.

Искусствоведы отмечают, что наиболее популярны за рубежом из русских художников тройка авангардистов — Малевич, Кандинский и Шагал. Однако высоко ценят и других художников.

Например, «Автопортрет за работой» Ильи Репина выставлен в Национальной галерее Праги. Эту картину Репин писал по заказу Третьяковской галереи. Однако в итоге московский музей не стал покупать автопортрет. Она оказалась в Чехии, где выставляется по сей день.

В галерее Тейт Модерн в Лондоне выставлена картина «Весна. Уборка сада» Наталии Гончаровой. Эту картину художница подарила музею лично незадолго до своей смерти.

Холодный пейзаж Александра Борисова «Льды Карского моря» правительство Франции купило для украшения Люксембургского дворца. Она хранится в музее Орсе и часто «путешествует» на временные выставки в другие города и страны.