Названы победители премии iPhone Photography Award 2020 года

Независимая премия iPhone Photography Award выбрала лучшие снимки, сделанные на iPhone, и определила победителей 2020 года. Главный приз получила жительница Великобритании Димпи Бхалотия за фотографию «Летающие мальчики».

Фотографию на iPhone девушка сделала в Индии. На снимке три мальчика прыгают со стены в реку Ганг. Сама себя Бхалотия называет уличным фотографом. Она окончила университет в Бомбее, после чего переехала в Лондон, где стала бакалавром в области моды. Уже много лет она работает с известными британскими дизайнерами, а в свободное время увлекается фотографией. Все ее снимки исключительно черно-белые.

Первое место в конкурсе занял Артем Барышев из Санкт-Петербурга. Свой снимок он тоже сделал в Индии. Во время поездки на поезде он сфотографировал, как на белую стену наносят синие полосы, которые сливаются с небом. Профессиональным фотографом себя Артем не считает. По его словам, любовь к фотографии ему привил отец. В детстве он показал ему, как проявляются фотографии в маленькой темной комнате в их квартире.

Награды в остальных 18 категориях получили фотографы со всего мира.

Принять участие в конкурсе могут владельцы iPhone или iPad. Фотографии не должны нигде публиковаться, а также обрабатываться в программах. Но можно использовать любые приложения для iOS или дополнительные линзы. Прием заявок и фотографий на новый конкурс закончится 31 марта 2021 года.