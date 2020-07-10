Названы пять русских песен, популярных за границей

Калифорнийский квартет Brazzaville исполнил известную композицию «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского, переведя ее на английский язык.

Итальянская группа Vanilla Sky сняла клип на песню «Звенит январская вьюга» из известного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Немецкий коллектив АТС существовал всего три года, но был популярен по всему миру, благодаря песне Around the World. При этом авторами хита является группа «Руки вверх!», потому что музыка была взята из их композиции «Песенка».

Южнокорейская группа рок-группа Yoon Do Hyun Band записала кавер на песню «Группа крови» Виктора Цоя.

Песню «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой перезаписывали артисты по всему миру большое количество раз. Одной из самых удачных версий стала композиция в исполнении корейской девичьей группы Infinity of Sound.