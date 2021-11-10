Названы объекты культуры, которые отремонтируют в 2022 году в Петербурге

Стало известно, какие культурные объекты отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Он отметил, что на эту задачу потратят 22 миллиарда рублей.

«Культура по-настоящему является градообразующей сферой для Петербурга. Мы прекрасно понимаем, что ее развитие невозможно без значительных финансовых вложений», — сказал Пиотровский.

Он добавил, что в следующим году завершатся ремонтные работы в филиалах библиотеки Лермонтова на Измайловском проспекте и на 2-й Советской улице.