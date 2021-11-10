Названы объекты культуры, которые отремонтируют в 2022 году в Петербурге
Вице-губернатор Петербурга Пиотровский: в 2022 году завершится ремонт в филиалах библиотеки Лермонтова
Стало известно, какие культурные объекты отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.
Он отметил, что на эту задачу потратят 22 миллиарда рублей.
«Культура по-настоящему является градообразующей сферой для Петербурга. Мы прекрасно понимаем, что ее развитие невозможно без значительных финансовых вложений», — сказал Пиотровский.
Он добавил, что в следующим году завершатся ремонтные работы в филиалах библиотеки Лермонтова на Измайловском проспекте и на 2-й Советской улице.