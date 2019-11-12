Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

По словам Файги, это будут мисс Марвел, Лунный рыцарь, а также Халк-женщина. Пока остается не известным, будут ли новые супергерои сражаться наравне с Мстителями или же они выступят в фильмах в качестве второстепенных персонажей.

Зрители определили самый популярный фильм 2019 года Подробнее

Сначала новых героев зритель сможет увидеть в сериалах на стриминговом сервисе Disney+, который запустят в Соединенных Штатах в среду, 13 ноября, уточнил продюсер. После этого новые супергерои появятся в фильмах киновселенной Marvel.

До Великобритании Disney+ доберется 31 марта 2020 года.

Зрители назвали ране самый популярный фильм 2019 года. Им стала супергеройская картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». Кроме того, последняя часть франшизы про мстителей также получила приз в номинации «Лучший экшен-фильм».

Премьера заключительной, четвертой части супергеройской саги от Marvel «Мстители: Финал» прошла 29 апреля. Только за первые дни проката картина установила ряд рекордов: самое быстрое достижение сборов в один миллиард долларов (пять дней), а также самые большие сборы за уик-энд в истории кинопроката (1,2 миллиарда долларов).