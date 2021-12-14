Названы номинанты премии «Золотой глобус»

Церемония объявления номинантов на премию «Золотой глобус» прошла в Беверли-Хиллз. Список претендентов на премию в этом году зачитывал рэпер Снуп Догг, написал ОТР.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в списке представлен фильм «Купе № 6». Юхо Куосманена. Это картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии. Одну из главных ролей сыграл актер Юра Борисов. Ранее фильм уже получил гран-при на Каннском кинофестивале.