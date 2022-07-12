Названы номинанты премии «Эмми-2022»

Появился список номинантов ежегодной телевизионной премии «Эмми», он опубликован на официальном сайте мероприятия. За статуэтку в номинации «Лучший драматический сериал» поборются «Лучше звоните Солу», «Очень странные дела», «Наследники», «Игра в кальмара», «Эйфория» и «Шершни».

В категории «Лучший комедийный сериал», среди прочих, представлены проекты «Начальная школа «Эбботт», «Хитрости», «Чем мы заняты в тени». Церемония награждения победителей состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее создатели нашумевшего сериала Netflix «Игра в кальмара» показали тизер второго сезона. Кроме того, эту идею используют для создания реалити-шоу. В программе, разработкой которого также займется американский стриминг, примут участие более 400 игроков.