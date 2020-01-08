На премию режиссерской гильдии США претендуют Квентин Тарантино («Однажды в … Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Сэм Мендес («1917»), Пон Чжун Хо («Паразиты») и Тайк Вайтити («Кролик Джоджо»).

В категории «Дебютная работа» представлены Мати Дион («Атлантика»), Альма Харель («Лапочка»), Мелина Мацукас («Квин и Слим»), Джо Талбот («Последний черный в Сан-Франциско»), Тайлер Нилсон и Майкла Шварц («Арахисовый сокол»).

Последние шесть лет выбор гильдии режиссеров совпадает с мнением киноакадемии США — обладатель DGA также получал «Оскар» за лучшую режиссуру.

Премия режиссерской гильдии США была учреждена в 1938 году. В настоящее время она вручается в 11 категориях: за лучшую режиссуру в кино, на телевидении и различных жанрах.

Ранее в США в 77-й раз прошла церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». О самых интересных и неожиданных победах рассказал кинокритик Егор Москвитин.