Названы номинанты на музыкальную премию Grammy

На официальном сайте премии Grammy во время трансляции церемонии объявления были названы музыканты, которых номинировали на получение музыкальной награды. В этот список вошла группа ABBA с песней I Still Have Faith In You, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, на награду в номинации «Запись года» также выдвинули композицию Билли Айлиш Happier Than Ever и трек I Get A Kick Out Of You, который исполнил дуэт Тони Беннета и Леди Гаги.

Также за музыкальный приз поборются рэпер Lil Nas X с песней Montero, Джастин Бибер с композицией Peaches, Оливия Родриго с песней Drivers license, рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open.

Додж Кэт и SZA с песней Kiss Me More и певица Бренди Карлайл с композицией Right On Time также находятся среди номинантов на премию.

Церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.