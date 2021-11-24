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    24 ноября 2021, 14:52

    Названы номинанты на музыкальную премию Grammy

    ABBA, Леди Гагу и Билли Айлиш номинировали на премию Grammy

    Оксана Лавнюженко

    На официальном сайте премии Grammy во время трансляции церемонии объявления были названы музыканты, которых номинировали на получение музыкальной награды. В этот список вошла группа ABBA с песней I Still Have Faith In You, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Названы номинанты на музыкальную премию Grammy

    Кроме того, на награду в номинации «Запись года» также выдвинули композицию Билли Айлиш Happier Than Ever и трек I Get A Kick Out Of You, который исполнил дуэт Тони Беннета и Леди Гаги.

    Также за музыкальный приз поборются рэпер Lil Nas X с песней Montero, Джастин Бибер с композицией Peaches, Оливия Родриго с песней Drivers license, рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open.

    Додж Кэт и SZA с песней Kiss Me More и певица Бренди Карлайл с композицией Right On Time также находятся среди номинантов на премию.

    Церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года.