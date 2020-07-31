Названы наиболее часто встречающиеся слова в книгах о Гарри Поттере

Имя Гарри Поттера упомянуто в саге почти 20 тысяч раз. Также часто используются существительные и прилагательные, связанные с волшебством: «палочка» — 1907 раз, «волшебный» — 794 раза.

Каждая последующая часть книги становится мрачнее, и это отражается на лексике, отметила «Газета.ru». В первой части саги число слов «смерть», «убивать» и «злой» достигло 142, во второй — 109, в третьей — 239, четвертой — 281, пятой — 409, шестой — 431, а в седьмой — 608.

Самой популярной цитатой оказалась фраза профессора Дамблдора из романа «Гарри Поттер и Тайная комната», она звучит так: «Не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность». Часто повторяются слова Дамблдора «Шрамы бывают полезны. У меня, например, шрам над левым коленом — в точности схема лондонской подземки…», а также фраза Рона «Даже в мечтах не стоит наглеть».

Джоан Роулинг 31 июля отмечает 55-летие. День рождения Гарри Поттера празднуется в этот же день. В 2020 году ему исполнилось 40 лет.