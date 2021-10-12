Названы находки, обнаруженные реставраторами на ВДНХ

Во время реставрации ВДНХ, которая продолжается с 2014 года, специалистам удалось обнаружить более 20 важных находок. Среди них первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина в беседе с ИА НСН.

«Возрождение ВДНХ — масштабная программа, основополагающее направление которой — реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу», — заявила политик.

Так, реставраторы обнаружили горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Раньше предполагалось, что изображение было утеряно навсегда. Кроме того, была найдена картина «Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года», созданная в 1958 году.