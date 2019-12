Названы лучшие музыкальные альбомы 2019 года по версии People

Первую строчку рейтинга отдали альбому «Thank u, next» Арианы Гранде. Сборник вышел в ноябре 2018 года, стал пятым у исполнительницы и заработал несколько наград.

Сразу за ним идет «Cuz I Love You» от американской певицы Lizzo. В альбом 2019 года вошло 11 песен. Сборник был номинирован на премию «Нрэмми» как лучший альбом года. Замыкает тройку лидеров Тейлор Свифт с альбомом «Lover».

Полюбившаяся многим меломанам Билли Айлиш заняла только четвертую строчку списка. В рейтинг попал ее дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Также журналисты не забыли Лану Дель Рей с ее «Norman F-Rockwell» и «Homecoming: The Live Album» от Бейонсе.

В конце десятки лучших есть такие альбомы, как «Girl» от Марен Моррис, «She Butter Baby» исполнительницы Ари Леннокс, «Dedicated», который исполнила Карли Рэй Джепсен. Последний пункт отдали Бриттани Ховард и ее альбому «Jaima».

Ранее список самых богатых музыкантов десятилетия составил Forbes. Топ-1 занял рэпер Dr. Dre, который уже четыре года не выпускал новых хитов. В уходящем десятилетии его общий заработок составил 950 миллионов долларов.