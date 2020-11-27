Названы лучшие актеры XXI века

Список — субъективный и даже скандальный «из-за некоторых упущений», предупредили кинообозреватели.

Лидером сделали американского актера Дензела Вашингтона. Кинокритики назвали его «титаном экрана», отметил «МИР 24». Эксперты назвали его тонким и чутким мастером с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды.

«Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней», — написала The New York Times.

Второе место заняла француженка Изабель Юппер, известная по фильмам «Она» и «Пианистка». Третья строчка — за обладателем трех «Оскаров» за «главную мужскую роль», ирландцем Дэниэлом Дэй-Льюисом. После них идут канадец Киану Ривз и «трудолюбивая» австралийско-американская актриса Николь Кидман.

Кинокритики также занесли в личный рейтинг корейских актеров Ким Мин-Хи («Служанка») и Сон Кан-Хо («Паразиты»), итальянца Тони Сервилло («Великая красота»), звезду «Вдов» Виолу Дэвис, а также Сиршу Ронан («Маленькие женщины»). В списке еще числятся «Джокер» Хоакин Феникс, Соня Брага, Махершала Али и Гаэль Гарсиа Берналь.