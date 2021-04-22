Названы лауреаты театральной премии «Золотая маска»

В московском зале «Зарядье» объявили лауреатов российской национальной премии «Золотая маска». Лучшим мюзиклом стала постановка «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

Спектакль показали на сцене Новосибирского музыкального театра, уточнил ТАСС. Он победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле».

«Мы все помним „Золотую маску“ прошлого года, которая, конечно, была героическая, была вопреки, а не благодаря», — сказала в приветственном слове министр культуры РФ Ольга Любимова.

Лучшим режиссером в оперетте /мюзикле стал Дмитрий Белов — благодаря постановке «Сильва» в екатеринбургском Театре музыкальной комедии. Лучшим дирижером за эту же работу признали Дмитрия Волосникова.

«Золотую маску» за лучшую женскую роль в оперетте или мюзикле присудили актрисе Алтайского государственного музыкального театра в Барнауле Марии Евтеевой за «Капитанскую дочку». В мужской номинации отметили артиста Новосибирского музыкального театра Александра Крюкова — за главную роль в «Фоме». За роль второго плана в этой же постановке наградили Никиту Воробьева.

Балет «Жизель» Алексея Ратманского, который танцевали на сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), признали «Лучшим спектаклем в балете». «Последнее чаепитие» проекта Ксении Михеевой получило «Золотую маску» как лучший спектакль в современном танце.

Оксане Кардаш («Дон Кихот», Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко) вручили «Золотую маску» за лучшую женскую роль в балете/современном танце. В мужской номинации наградили Артемия Белякова — он исполнял роль графа Альберта в «Жизели».

Постановку Максима Петрова «Русские Тупики — II» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге назвали лучшей работой балетмейстера/хореографа.

Глава Минкультуры заметила, что вернуться в привычный формат хотелось всем. Состоявшуюся церемонию она назвала большой радостью.

«50 лучших показали себя во всей своей красе — не в „Зуме“, не на экране, а в привычном для нас формате — в зале, как это должно быть», — подчеркнула Любимова.