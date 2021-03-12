Названы лауреаты Национальной премии «Лучшие книги и издательства года — 2020». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Отмечены более 30 изданий и авторов в разных номинациях: поэзия, проза, история, публицистика, живопись, музыка, религиоведение, культурология, теория войн.

По словам председателя экспертного совета премии писателя-историка и драматурга Святослава Рыбаса, с каждым годом «книжный мир становится качественно разнообразнее и одновременно сужается количественно».

«Смотрю на него прямо-таки по Шекспиру, „с улыбкой и в слезах“», — заявил он.

Писатель упомянул работу Александра Ужанкова. Тот раскрыл имя автора «Слова о полку Игореве», личность которого на протяжении веков оставалась неизвестной. На премию выдвигались: фундаментальная история музыки XX века («Эпоха распада») Артема Рондарева, «Основы общей теории войны» в трех томах Александра Владимирова, «Наглядная история. От перестройки до коронавируса. 1989-2020» — история современной России в иллюстрациях Андрея Дорофеева. Кроме того, члены жюри изучили «Дискурс ортодоксии. Описание идейного пространства современного русского православия» Александра Щипкова.

О себе заявил и публицист, драматург и романист Юрий Поляков. Также Олег Крылов представил небольшой сборник «Ассоль» русских поэтов от Москвы до Праги, Владивостока, Берлина, Тель-Авива, изданного в Чехии.

«Эта книжка дышит русской культурой, историей, очарованием», — заявил Рыбас.

Премия «Лучшие книги и издательства года — 2020» учреждена в 2000 году Российской государственной библиотекой, Русским биографическим институтом, «Литературной газетой», Культурно-просветительским центром «Орден».