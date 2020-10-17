Названы книги для улучшения настроения

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что примерно 70% работающих россиян находятся в стрессе. Побороть это состояние помогут книги, считают специалисты.

Главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева назвала пять книг, которые подбодрят: «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Энни Бэрроуз, Мэри Шаффер; «Проект „Рози“» Грэма Симсиона; «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева; «Голубая книга» Михаила Зощенко. Свое мнение Писарева высказала ТАСС.

Среди книг, которые помогут найти радость и осознанность в делах, «Икигай. Смысл жизни по-японски» Кена Моги. Еще два произведения — «Hygge. Секрет датского счастья» и «Искусство счастливых воспоминаний. Как создать и запомнить лучшие моменты» Майка Викинга. Эти книги посоветовали журналистам специалисты издательства «Азбука-Аттикус».

Для поднятия настроения подойдет аудиокнига Нила Геймана и Терри Пратчетта «Добрые предзнаменования», считает литературный критик и шеф-редактор сервиса Storytel Константин Мильчин. Также хороший эффект даст произведение «Заповедника» Сергея Довлатова и «Посмертных записок Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса.