Названы худшие фильмы 2019 года

Первым выступил критик Питер Дебруж. По его мнению, однозначно в список худших фильмов года следует внести «Дамбо» Тима Бертона («Причудливый карнавал, на котором злые и жестокие люди издеваются и глумятся над виртуальными животными»). «Стекло» Найта Шьямалана («Утомительная двухчасовая эскалация грандиозного противостояния утопла в мелкой луже»). Комедию «Лакиша» (белый разведенный бармен средних лет выдает себя на национальном радио за черную женщину — и с большим триумфом). «Море соблазна» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй («Неуклюжий тропический нуар»).

С особенным чувством критик вспомнил картину Yesterday Дэнни Бойла. По мнению киноэксперта, зрителю предложили безвкусную фантазию с незрелым придурком в качестве главного героя. Этакую историю раздавленной бабочки из рассказа Рэя Бредбери «…И грянул гром» — только наоборот.

Критик Оуэн Глиберман составил свой список антифильмов. По его мнению, никуда не годится картина «Люди в черном: Интернэшнл» («Экзистенциальная пустота. Почему этот фильм существует? Зачем я его вообще смотрю?»). Ужасно «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк («Фильм настолько приторный, что Джордж Майкл, лежа в могиле, заткнул себе уши»).Никуда не годится «Однажды в… Голливуде» Тарантино («Почувствовал себя преданным»).

Также критику не понравился Байопик Элтона Джона «Рокетмен». По мнению эксперта, в фильме использованы клише, одно на другом. Напугал его — только не так, как хотели авторы картины — хоррор «Проклятие Аннабель 3» («Как-то уж совсем ужасный фильм ужасов»).

Эксперты отметили, что это они еще не видели киноверсию «Кошек» и не проехались своим экспертным катком по Николасу Кейджу. А у того полдесятка новых картин.