  • Названы худшие фильмы 2019 года

    08 декабря 2019, 18:01

    Алексей Сахаров

    Западные кинокритики назвали худшие, по их мнению, картины уходящего 2019 года, сообщило издание Variety. Списки кинопровалов они сопроводили собственными комментариями.
    Названы худшие фильмы 2019 года

    Первым выступил критик Питер Дебруж. По его мнению, однозначно в список худших фильмов года следует внести «Дамбо» Тима Бертона («Причудливый карнавал, на котором злые и жестокие люди издеваются и глумятся над виртуальными животными»). «Стекло» Найта Шьямалана («Утомительная двухчасовая эскалация грандиозного противостояния утопла в мелкой луже»). Комедию «Лакиша» (белый разведенный бармен средних лет выдает себя на национальном радио за черную женщину — и с большим триумфом). «Море соблазна» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй («Неуклюжий тропический нуар»).

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    С особенным чувством критик вспомнил картину Yesterday Дэнни Бойла. По мнению киноэксперта, зрителю предложили безвкусную фантазию с незрелым придурком в качестве главного героя. Этакую историю раздавленной бабочки из рассказа Рэя Бредбери «…И грянул гром» — только наоборот.

    Критик Оуэн Глиберман составил свой список антифильмов. По его мнению, никуда не годится картина «Люди в черном: Интернэшнл» («Экзистенциальная пустота. Почему этот фильм существует? Зачем я его вообще смотрю?»). Ужасно «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк («Фильм настолько приторный, что Джордж Майкл, лежа в могиле, заткнул себе уши»).Никуда не годится «Однажды в… Голливуде» Тарантино («Почувствовал себя преданным»).

    Также критику не понравился Байопик Элтона Джона «Рокетмен». По мнению эксперта, в фильме использованы клише, одно на другом. Напугал его — только не так, как хотели авторы картины — хоррор «Проклятие Аннабель 3» («Как-то уж совсем ужасный фильм ужасов»).

    Эксперты отметили, что это они еще не видели киноверсию «Кошек» и не проехались своим экспертным катком по Николасу Кейджу. А у того полдесятка новых картин.