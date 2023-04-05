Культура 05 апреля 2023, 14:15 Названы главные традиции дня памяти Никона Печерского Православным людям посоветовали не избегать домашних дел в день памяти Никона Печерского

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Сегодня, 5 апреля, православные люди отмечают день памяти Никона Печерского. «Дни.ру» рассказали о главных традициях этого праздника.

В этот день рекомендуется не отлынивать от домашних обязанностей. Также не стоит ходить в грязной одежде. Издревле православные люди старались не брать в руки острые предметы во время праздника. Такие вещи могли привлечь нечистую силу.

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А вот деньги лучше спрятать в укромное место. Иначе можно навлечь на себя дополнительные траты, написало utro.ru.

Верующим стоит сходить в баню, ведь мытье символизирует очищение как тела, так и души.