05 апреля 2023, 14:15
Названы главные традиции дня памяти Никона Печерского
Православным людям посоветовали не избегать домашних дел в день памяти Никона Печерского
Сегодня, 5 апреля, православные люди отмечают день памяти Никона Печерского. «Дни.ру» рассказали о главных традициях этого праздника.
В этот день рекомендуется не отлынивать от домашних обязанностей. Также не стоит ходить в грязной одежде. Издревле православные люди старались не брать в руки острые предметы во время праздника. Такие вещи могли привлечь нечистую силу.
Реклама
А вот деньги лучше спрятать в укромное место. Иначе можно навлечь на себя дополнительные траты, написало utro.ru.
Верующим стоит сходить в баню, ведь мытье символизирует очищение как тела, так и души.
Православие
Реклама
Реклама