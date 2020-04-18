Названы финалисты седьмого сезона шоу «Голос.Дети»

Финалистами они стали в ходе так называемого «Дополнительного этапа». Результат определяли зрители с помощью системы СМС-голосования, которая была усовершенствованна после скандала в шестом сезоне.

София Бутаменок, Кирилл Александров и София Фоменко представляли команду Валерия Меладзе. От команды Полины Гагариной пытались прорваться в финал Таисия Скоморохова, Артем Фокин, исполнивший «Оперу № 2», и Варвара Глуховая. Участники команды Басты— Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин — завершали этап. Ставший одним из трех финалистов Курлагин исполнил трека Димы Билана «На берегу неба».

Финал седьмого сезона шоу пройдет в пятницу, 24 апреля.

«Голос.Дети» выходит на Первом канале уже не первый год, но даже на детском шоу не обходится без скандалов.

Последний произошел в феврале. Его причиной стал ролик, на котором Валерия Базыкина и Манижа Аминова исполнили песню «Трава у дома». Тогда его заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав. Однако пользователи были уверены — девочек травят.