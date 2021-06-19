Названы фильмы, которые получат финансирование от Фонда кино

Фонд кино профинансирует 10 фильмов из государственного бюджета. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

В список вошли фильмы «Джон» — от «Кинокомпании «СТВ», «Крысолов» от«Арт Пикчерс Студия», «Кракен» и «Чемпион мира» от Никиты Михалкова. Также субсидии получат «Мастер и Маргарита» от «Марс Медиа Энтертейнмент», «Русская пятерка» от «1-2-3 Продакшн». Компании «Водород 2011» выделят деньги на съемку «Сто лет тому вперед» и «Подвиг». Компании «Базелевс» окажут поддержку при создании фильмов «Ходжа Насреддин», а «Централ Партнершип» получит деньги на «Праведника».