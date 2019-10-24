Названы доходы российских звезд шоу-бизнеса от стриминга

Стриминг вот уже несколько лет рулит доходами в музыкальной индустрии. Исполнители получают доходы не от продажи дисков и пластинок, как еще несколько лет назад, а от интернет-сервисов. Эксперты подсчитали приблизительные доходы мировых и отечественных звезд.

Александр Ревва заработал на своем хите «Зацепила» до 300 тысяч долларов благодаря стримингу, еще 100 тысяч долларов принесла монетизация клипа на YouTube. Ольга Серябкина тем временем рассказала, что получает около 100 тысяч долларов в триместр в качестве авторских отчислений. Согласно прогнозам агентства J’son & Partners Consulting, в 2019 году стриминг в России заработает около 70 миллионов долларов, а уже к 2021 году доходы российских артистов достигнут отметки в 200 миллионов долларов.

Между тем диски, кассеты и виниловые пластинки постепенно ушли из современной жизни. Раньше эти носители приносили артистам понятные и прозрачные доходы. Сейчас же магазины с дисками заменили современные сетевые сервисы: ходить никуда не надо, достаточно только подключенного к интернету смартфона — и вся музыка мира в кармане.

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Сайт издания Super.Ru привел впечатляющие цифры. Так, в 2008 году в России было продано дисков и кассет на 401 миллион долларов, в 2011-м этот показатель опустился до 75 миллионов. Спустя всего три года, в 2014-м, было продано музыки на физических носителях на сумму 15 миллионов долларов. Одновременно появлялись различные пиратские сервисы, с которых можно было закачать музыку и слушать ее без ограничений.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Онлайн-сторы вроде iTunes и Google Play и приложения для стриминга, такие как Apple Music, Spotify другие позволяют за вполне символическую абонентскую плату слушать сколько угодно музыки. Каждое прослушивание трека приносит обладателям авторских прав небольшую сумму, соответственно, чем больше прослушиваний — тем выше доход исполнителя и его команды.

«То, что сейчас происходит на рынке, — это очень хорошая тенденция для артистов и для индустрии в целом», — прокомментировал упорядочивание рынка певец, основатель лейбла Self Made Music Артем Умрихин, больше известный как Artik.

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Поддержал коллегу и продюсер Иосиф Пригожин. Его попросили оценить, сколько может заработать условный суперхит «Медуза» (Matrang) на стриминге за год. Эксперт шоу-индустрии прикинул, что годовой доход может достигать миллиона долларов.