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    06 июля 2021, 17:44

    Названы даты 74-го Каннского фестиваля

    Арина Бобкова

    Традиционный Каннский кинофестиваль в 2021 году состоится в 74-й раз. Он пройдет в период с 6 по 17 июля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    В прошлом году организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году Каннский кинофестиваль все же состоится. Организаторы не стали дожидаться всеобщей вакцинации населения.

    Главным членом жюри в этом году станет американский режиссер Спайк Ли. Он является первым темнокожим президентом жюри за время существования фестиваля. Из-за этого фотографию Ли поместили на официальный постер мероприятия.