Названы даты 74-го Каннского фестиваля

Традиционный Каннский кинофестиваль в 2021 году состоится в 74-й раз. Он пройдет в период с 6 по 17 июля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В прошлом году организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году Каннский кинофестиваль все же состоится. Организаторы не стали дожидаться всеобщей вакцинации населения.

Главным членом жюри в этом году станет американский режиссер Спайк Ли. Он является первым темнокожим президентом жюри за время существования фестиваля. Из-за этого фотографию Ли поместили на официальный постер мероприятия.