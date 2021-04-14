Названы актеры американского ремейка «Иронии судьбы»

Классическую советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» переснимут в Голливуде. В роли прототипов Жени Лукашина, Нади Шевелевой и Ипполита снимутся молодые американские звезды.

Главная женская роль досталась Эмме Робертс.

Зрителям она знакома по сериалам «Американская история ужасов» и «Королевы крика». Также она снялась в картине «Мы — Миллеры».

В роли брошенного Ипполита, вероятно, перед зрителями предстанет Гаррет Хедлунд, известный по фильмам «Троя», где он сыграл Патрокла, и «Пэн: Путешествие в Нетландию», где он сыграл рабочего Джеймса Крюка.

В отличие от сюжета «Иронии судьбы» в жизни Эмма выбрала Ипполита, точнее актера, которому досталась эта роль. С Гарретом Хедлундом она состоит в партнерских отношениях. В конце декабря 2020 года у них родился сын.

Прототипа Жени Лукашина может сыграть Томас Манн, известный по роли Грега в фильме «Я, Эрл и умирающая девушка». Также в его творческом активе «Проект X: Дорвались», так что роль аутсайдера для него новой не будет.

Источник фото: Wikipedia.org

Идея перенести сюжет советской новогодней комедии в США принадлежит Марюсу Вайсбергу. Режиссер «Бабушки легкого поведения» рассказал, что давно работал над этим проектом.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира», — заявил он.

Сценарий новой картины написала Тиффани Полсен, которая придумала историю комедии «Пара на праздник», где снялась Робертс. Съемки проекта запланированы на лето 2021 года и пройдут в Бостоне.