Названы 10 лучших оскароносных песен о любви. И нет, это не трек из «Титаника»

На первое место журналисты определили песню Up where we belong из фильма 1982 года «Офицер и джентльмен». Ее исполнили Джо Кокер и Дженнифер Уорнс.

Заслуженное второе место — у композиции The way you look tonight из мюзикла 1936 года «Время свинга». В фильме ее спел Фред Астер. Позже ее исполняли Тони Беннетт, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра и другие.

Почетное третье место досталось песне Love is a many-splendored thing из одноименного фильма 1955 года. И правда, любовь — самая великолепная вещь на свете. Об этом спел Энди Уильямс.

Мультфильм «Король-лев» в 1994 году украсила песня Can You Feel the Love Tonight. Сингл разошелся по миру в 11 миллионах копий.

Замкнула пятерку лучших песен композиция из «Титаника» — фильма, снятого в 1997 году. Ее непревзойденно спела Селин Дион. Исполнительница продемонстрировал большое техническое мастерство, справляясь с хитрыми обертонами в песне, написанной Джеймсом Хорнером и Уиллом Дженнингсом.

В рейтинг также вошли Take my breath away («Лучший стрелок»), I just called to say I love you («Женщина в красном»), Moon river («Завтрак у Тиффани»), Mona Lisa («Капитан Кэри, США») и Somewhere over the rainbow («Волшебник страны Оз»).