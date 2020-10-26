Названо количество стран-участников Евровидения-2021

Исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал напомнил, что в этом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году», — заявил он.

Организаторы отметили, что сейчас рассматривают четыре варианта проведения конкурса. В частности, Евровидение может пройти в онлайн-формате, либо без участия зрителей или некоторых участников.

«Мы установили высокую планку, чтобы провести три потрясающих живых выступления для аудитории в 180 миллионов человек, даже в эти непростые времена. Чтобы добиться этого, мы работаем над обширным протоколом, который гарантирует здоровье сотрудников, участников, прессы и посетителей как можно больше», — отметил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Окончательное решение, каким станет Евровидение-2021 станет известно в начале следующего года. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финальные выступления запланированы на 22 мая. Если конкурс вернется к обычному формату, то участники выйдут на сцену зала Ahoy в Роттердаме. В России трансляцию конкурса Евровидение проведет Первый канал.