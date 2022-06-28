Названо количество билетов, проданных по «Пушкинской карте» на «Винил» в «Мюзик-холле»

Директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала, сколько билетов было продано на спектакль «Винил» по «Пушкинской карте». Об этом сообщил Piter.TV.

Она уточнила, что новая постановка уже стала очень популярна. На нее охотно ходят молодые люди.

«Вообще по „Пушкинской карте“ мы продали уже около 12 тысяч билетов, начиная с того момента, как эта карта как явление появилась в нашей стране», — уточнила Стрижак.