Название сквера в честь композитора Василия Соловьева-Седого не согласовали с его родственниками

Оказалось, что сквер в честь Василия Соловьева-Седого располагается на пересечении Полтавской улицы и Невского проспекта. Решение о его названии зафиксировали в постановлении правительства Петербурга от 28 декабря 2016 года.

Внук советского композитора был обескуражен ответом Топографической комиссии Петербурга: ведь семью даже не поставили в известность, хотя сквер разбит еще в 2017 году. Он решил обратиться к властям с предложением об установке памятника.

«Почему получилось, что я не в курсе этого, в комиссии так и не объяснили. Но это уже произошло, назад все не вернешь. Хотя можно было бы написать обращение в комиссию с просьбой уточнить все обстоятельства случившегося. Переговоров с властями города об установке памятника я пока не вел. Эта мысль возникла у меня буквально на днях, и пока больше выглядит, как мечта, чем что-то реализуемое», — рассказал внук Василия Соловьева-Седого.

В Топонимической комиссии ответили, что не знают, почему родственников композитора не поставили в известность, и назвали ситуацию странной.

«Я не знаю, почему получилось так, что родственник композитора не в курсе о существовании сквера. Когда к нам в комиссию поступают предложения по присвоению или переименованию названий улиц, парков, скверов или других объектов города, мы обсуждаем предложение и выбираем соответствующий объект для присвоения имени. Но одно из условий при выборе места — согласие родственников и районной администрации. Поэтому эта ситуация весьма странная», — заявил член комиссии Алексей Ерофеев.