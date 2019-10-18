«Название не поменяется, проект никто не покидал»: что известно о сериале «Сваты»

Надоели издевательства. Звезда «Сватов» решила уйти из сериала Подробнее

Источник из окружения актера Федора Добронравова опроверг слухи. По его словам, все останется так, как и раньше. Никто не станет менять название сериала, а актерский состав практически не изменился.

«Будущее сериала будет такое же счастливое, как и в течение шести предыдущих сезонов. Так говорит Федор Викторович (Добронравов — прим. ред.). Он остается в проекте, на носу выпуск его продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал, если вы про Добрынина», — сказал инсайдер.

Сам артист Федор Добронравов в интервью РИА ФАН также опроверг информацию о переименовании проекта.

«Это ерунда какая-то и полная „утка“. Какое переименование!», — заявил он.

Ранее появились сообщения, что актер Николай Добрынин, который сыграл Митяя в сериале, задумался об уходе с проекта. Ему якобы надоели постоянные издевательства над персонажем. Затем СМИ сообщили, что другой участник проекта Даниил Белых рассказал о смене названия комедийного сериала. По его словам, «Сваты» переименуют в «Золовка».