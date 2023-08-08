Культура 08 августа 2023, 22:47 Названа возможная причина смерти переводчика Леонида Володарского Baza: у переводчика Володарского перед смертью нашли воспаление легких YouTube

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Перед смертью у 73-летнего переводчика, ведущего радиостанции «Говорит Москва» Леонида Володарского нашли воспаление легких. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, в последнее время Володарский часто болел. В очередной раз он почувствовал недомогание в субботу, 5 августа, и родственники вызвали скорую помощь. Переводчика госпитализировали. С тех пор он находился в московской больнице имени Виноградова. Сначала лежал в обычной палате, а со следующего дня, после ухудшения состояния, — в реанимации. Там же Леонид Володарский и умер.

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По словам супруги, смерть наступила в результате продолжительной болезни, однако какой именно, она не уточнила.

Володарский известен как один из первых переводчиков книг писателей Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера, также он озвучил множество иностранных фильмов конца 1980-х — 1990-х годов. Радиостанция «Говорит Москва» назвала Леонида Володарского великим и творческим человеком и любящим семьянином.

Прощание с Володарским состоится в Москве 11 августа в ЦКБ № 1 Управделами президента на улице Маршала Тимошенко, 25.