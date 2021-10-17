Названа сумма дохода Netflix от «Игры в кальмара»

Корейский сериал «Игра в кальмара» принесет платформе Netflix 891,1 миллиона долларов. Это очень крупная сумма, так как на все производство авторы потратили только 21,4 миллиона долларов, что сопоставимо с расходами на две серии сериала «Корона». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.

Журналисты выяснили, что администрация Netflix собирает массу данных о популярности своих продуктов у зрителей. На их основании она рассчитывает их ценность и доход, который они ей принесут.

По оценке аналитиков стримингового сервиса, «Игра в кальмара» принесет доход в 891,1 миллиона долларов. По каким именно параметрам, кроме количества зрителей, сервис оценивает популярность сериалов и фильмов на своей платформе, неизвестно.

Но открытые данные, которые выложила сама компания, говорят сами за себя. Количество зрителей, которые посмотрели первые две минуты южнокорейского шоу, превысило 132 миллиона за 23 дня. Это чистая победа над прошлым лидером рейтинга — сериалом «Бриджертоны», который посмотрели 82 миллиона пользователей.

По оценке Netflix, 89% людей, которые начали шоу, просмотрели не менее 75 минут (более одной серии), а 66% зрителей, или 87 миллионов человек, завершили просмотр сериала за первые 23 дня. В общей сложности зрители потратили на «Игру в кальмара» более 1,4 миллиарда часов.

Выпуск южнокорейского сериала положительно сказался на акциях компании, которые выросли почти на 7%. Это увеличило общую капитализацию до 278,1 миллиарда долларов. Финансисты оценили грамотную стратегию стримингового сервиса и отметили, что «Игра в кальмара» стала еще более ценной, потому что на производство девяти серий понадобилось намного меньше денег, чем на другие сериалы.