Названа самая матерящаяся в кадре актриса Голливуда

Чаще всех актрис Голливуда ненормативную лексику в кадре использует Эмили Блант, чья героиня только в триллере «Девушка в поезде» за 112 минут сквернословит 33 раза. Всего ее персонажи использовали матерные выражения в 81 эпизоде.

Об этом сообщил портал BuzzBingo, который исследовал 3,5 тысячи сценариев и составил рейтинг самых невоздержанных на язык актрис.

Второе место заняла Дженнифе Лоуренс, которая 75 раз пользовалась в кадре ненормативной лексикой. Третье место досталось Лесли Манн, чьи персонажи матерились 70 раз.

В десятку лидеров также вошли Фрэнсис МакДорманд (68), Вайнона Райдер (66), Жюли Дельпи (66), Мила Кунис (65), Кристен Уиг (65), Дженнифер Лопес (63) и Бел Паули (62).

Ранее портал BuzzBingo сообщал, что чаще всего сквернословят в кадре герои Джона Хилла (376), Леонардо ДиКаприо (361) и Сэмюэля Л. Джексона (301).

Официантка из Нью-Йорка составила рейтинг самых неприятных знаменитостей, которых ей довелось обслуживать в ресторане. Самым невоспитанным она назвала американского кинорежиссера и сценариста Ноа Баумбаха («Брачная история»). Он набрал четыре балла из десяти. Зато его жена актриса Грета Гервиг получила 11 баллов из десяти возможных.