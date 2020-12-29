Названа самая часто упоминаемая в Instagram книга этого года

«Лидером рейтинга стал мистический триллер „Институт“ американского писателя Стивена Кинга — фотографиями и рецензиями на эту книгу чаще остальных делились пользователи в своих профилях», — процитировала сотрудников компаний «Газета.ru».

Уточняется, что многие читали это произведение в оригинале. На втором месте оказалась книга «45 татуировок личности» Максима Батырева. Третье место занял роман «The One. Единственный» Джона Маррса. Помимо прочего, пользователи соцсети нередко писали о работе матери Илона Маска Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни», а также об историческом детективе Бориса Акунина под названием «Просто Маса».