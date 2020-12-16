Названа российская певица, ставшая «Прорывом года»

Кроме этого, аудитория артистки выросла благодаря ее активной деятельности в соцсетях.

Еще в текущем году получила широкую известность певица в стиле инди-поп polnalyubvi. Ее хит «Кометы» стали часто использовать в TikTok. В начале осени вышел ее четвертый альбом «Сказки лесной нимфы».

Кроме этого, в 2020 году прорыв сделала российская поп-панк группа «Кис-Кис». Большую популярность набрал ее трек «Молчи». В сентябре был выпущен альбом под названием «Пир во время чумы», он включает в себя интро и 10 песен.

Также привлекла большое число поклонников в TikTok певица Алена Швец, которая исполняет свои композиции в стиле пост-бард. В этом году выходит ее альбом «Королева отстоя». Девушка поет о человеческих взаимоотношениях и несчастной любви. Женское лидерство в списке популярных исполнителей этого года разбавил Slava Marlow со своим треком «Снова я напиваюсь». Песня вошла в топ-5 чарта Apple Music в семи странах.