Названа причина высокой стоимости аренды в доме Зингера

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов рассказал, почему аренда в доме Зингера стоит гораздо выше среднего. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По его словам цены на участке от Дворцовой площади до площади Восстания в целом довольно высокий. Квадратный метро может стоить около 10 тысяч рублей.

«Однако в таких проходимых локациях, как, например, дом Зингера, данный показатель превышен многократно», — подчеркнул Родионов.

Он объяснил, что это связано с эксклюзивностью объекта.