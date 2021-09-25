Названа причина смерти звезды «Прослушки» Майкла Уильямса

Судмедэксперт Нью-Йорка подтвердил, что смерть актера Майкла Уильямса наступила в результате передозировки наркотиков. В его организме медики нашли фентанил, парафторфентанил, героин и кокаин. В последние годы актер откровенно признавался в в борьбе с наркозависимостью, полученной в конце ХХ века.

Об этом ABC News сообщил его представитель. Управление главного судмедэкспертиза города заявило, что не будет комментировать ситуацию.

«Я играл с огнем. Это было лишь вопросом времени, когда меня поймают с наркотиками и эта новость окажется на обложке таблоида, или я попаду в тюрьму или, что еще хуже, я умру. Оглядываясь назад, я не понимаю, как еще не оказался в мешке для трупов», — признавался Уильямс в 2012 году.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши вскоре после смерти Уильямса рассказал, что договаривался с актером о сотрудничестве с департаментом по работе с населением. Майкл контактировал с благотворительной организацией в Нью-Джерси.

Он пытался облегчить путь бывших заключенных, стремящихся вернуться в общество, и работал над документальным фильмом на эту тему. Уильямс также встречался и беседовал с молодыми людьми из групп риска.

Майкла Уильямса нашли мертвым у него дома 6 сентября. Тело 56-летнего актера обнаружил его племянник.