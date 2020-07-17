Названа причина смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти

Историки Университета Милана-Бикокка пришли к выводу, что безвременная смерть итальянского художника Раффаэлло Санцио да Урбино (Рафаэль Санти) наступила в результате врачебной ошибки. Он погиб в 37 лет.

Считается, что Раффаэлло Санцио да Урбино умер в Риме 6 апреля 1520 года, через восемь дней после заражения лихорадкой. Ученые сообщили The Guardian, что исключили ранние теории о малярии, брюшном тифе и венерических заболеваниях. По их мнению, Санти погубило кровопускание, широко распространенная в то время практика. Оно еще больше ослабило Рафаэля, который, вероятно, заболел пневмонией.

Один из авторов исследования и исследователь истории медицины в Университете Милана-Бикокка Мишель Аугусто Рива подчеркнул, что художник точно не страдал от кишечного заболевания.

«Но мы уверены, что кровопролитие способствовало смерти Рафаэля. Врачи того периода привыкли практиковать кровопускание для лечения различных заболеваний, но обычно его не применяют при заболеваниях легких. В случае Рафаэля он не объяснил происхождение заболевания или его симптомы, поэтому врач неправильно использовал кровопускание», — объяснил историк.

Источники того времени описывали состояние Рафаэля — это было острое заболевание, характеризующееся высокой и постоянно температурой. Однако болезнь не сразу привела к смерти, она длилась в течении примерно двух недель. Художник не считал свое состояние его серьезным, поэтому не поторопился привести в порядок свои дела и не составил завещания.