Названа причина смерти Фурманова

Стала известна причина смерти режиссера Рудольфа Фурманова. Об этом сообщила НСН со ссылкой на театр «Русская антреприза».

По их данным, режиссер скончался в результате отрыва тромба. Ему было 82 года. Причиной произошедшего могли стать осложнения после коронавирусной инфекции.

Большой драматический театр имени Товстоногова написал о смерти режиссера Рудольфа Фурманова. В театре заявили, что он был сильным человеком с бесконечной энергией. Также Фурманов стал создателем театральной премии «Фигаро», лауреатами которой стали многие знаменитые артисты.