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    09 апреля 2021, 20:38

    Названа причина смерти Фурманова

    Дарья Морозова

    Стала известна причина смерти режиссера Рудольфа Фурманова. Об этом сообщила НСН со ссылкой на театр «Русская антреприза».

    По их данным, режиссер скончался в результате отрыва тромба. Ему было 82 года. Причиной произошедшего могли стать осложнения после коронавирусной инфекции.

    Большой драматический театр имени Товстоногова написал о смерти режиссера Рудольфа Фурманова. В театре заявили, что он был сильным человеком с бесконечной энергией. Также Фурманов стал создателем театральной премии «Фигаро», лауреатами которой стали многие знаменитые артисты.