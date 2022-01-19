Названа новая дата проведения церемонии «Грэмми»

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» пройдет 3 апреля 2022 года. Номинантов наградят в Лас-Вегасе. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Церемония вручения премии „Грэмми“ 2022 года <…> была перенесена и теперь будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля», — заявили организаторы.

Ведущим мероприятия станет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Награды вручат в 85 номинациях.

Изначально церемонию вручения премии планировали провести 31 января в Лос-Анджелесе. В начале месяца Национальная академия искусства и науки звукозаписи сообщила о переносе мероприятия. Церемонию решили отложить из-за ситуации с распространением штамма «омикрон».

Список кандидатов на премию «Грэмми» опубликовали еще в конце ноября 2021 года. Рекордсменом по количеству номинаций оказался джазовый музыкант Джон Батист. Он претендует сразу на 11 наград. Также в список включили Билли Айлиш, Джастина Бибера, Леди Гагу, Тейлор Свифт, группу ABBA и других известных исполнителей.